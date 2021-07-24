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Batman’da hızını alamayan otomobil evin duvarına tosladı: 1 yaralı
Batman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Asayiş 24.07.2021, 11:51
Batman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Cudi Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, evin beton dökümü balkonuna çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 1112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.