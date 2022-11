Batman’da hırsızlar aynı caddedeki dükkanlara dadandı: O anlar kamerada

Batman’da peş peşe farkı dükkanlarda yaşanan hırsızlık olayları esnafı bezdirdi. Hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, zanlılar iş yerlerinden 250 bin liralık malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Batman-Diyarbakır yolu üzerinde esnaflık yapan vatandaşların dükkanlarına dadanan hırsızlar yaklaşık 2 ay içerisinde yan yana duran 6 iş yerinde hırsızlık yaptı. Batman’da esnaflık yapan Mehmet Ekici isimli vatandaş, yaklaşık olarak iki aydır bölgelerine hırsızların dadandığını ve geçtiğimiz hafta da arabasının camını kırıp içine girdiklerini söyledi. Ekici, "İki aydır bizim bölgeye hırsızlar dadanmış. Geçen hafta bizim arabaların camı kırmışlar. Arabada bir şey bulamayınca da içene zarar vermişler. Yan taraftaki komşumuz seramikçi. Adamın bekçisini darp etmişler, fayanslarını çalmışlar. 40-50 bin liralık fayans çalmışlar. Bizim yan taraftaki komşumuzun da geçen gün deposuna girmişlerdi, dükkanına girmişlerdi. Koltuk takımı, elektrik malzemesi ne var ne yok her şeyini çalmışlar. Polisler de geliyor buraya yardımcı olmaya çalışıyorlar ama bence çare değil. Günlük devriye atılması gerekiyor. Her akşam bizim burada gece 24.00 ila 01.00 saatleri arası kendimiz geliyor burada devriye atıyoruz. Kendimiz atıyoruz devreyi. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz. İnşallah yardımcı olurlar bize” dedi.

“Hırsızlara sesleniyorum gelmeyin, yapmayın, etmeyin"

Hırsızlara seslenen esnaf Mahsun Acar, “Burada esnafız. Hırsızlardan çok şikayetçiyiz. Her gün bir yere giriyorlar. Burada komşularımız olmak üzere 5 ayrı yere girdiler. Bizim dükkanın korkuluklarını çaldılar. Komşularımızın fayanslarını, çelik kasa, bilgisayarlar, ufolar, koltuk takımları. Burada biz yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. Elimizde kamera görüntüleri de var. Her gün bu olayları yaşamaktan çok sıkıldık mağduruz şikayetçiyiz yetkililerden bir çözüm bekliyoruz bu işe. Burada bulunan bütün esnafların dükkanına hırsız giriyor. Her gün geliyorlar. Bunlar bir çete kurmuşlar artık yetkililerden bir çözüm istiyoruz. Bu konu ile ilgili. Yarın öbür gün korkuluk değil de içeri girip bütün eşyalarımızı çalacaklar. Burada bir avuç insanız. Hırsızlığa gerek yok. Hırsızlara da sesleniyorum. Gelmeyin, yapmayın, etmeyin Allah rızası için" diye konuştu.

Caddede yaşanan hırsızlık olayları, iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri şahısların yakalanması içi çalışma başlattı.