Batman’da hemzemin geçitte kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Batman’da hemzemin geçitte trenin altında kalan 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kurtalan’dan Batman Garı’na gelen yük treni Çamlıca Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte 17 yaşındaki Mehmet Ali Sevim’e çarptı. Vatandaşların 112 komuta merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tren altında kalan Mehmet Ali Sevim’e olay yerinde yaptıkları kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Sevim’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.