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Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.
Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.
Asayiş 20.12.2022, 11:36
Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.