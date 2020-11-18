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Batman’da gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi

Batman’da güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi.

Asayiş 18.11.2020, 15:46
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Batman’da gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi

Batman’da güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il merkezindeki uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 12 bin adet gümrük kaçağı elektronik sigara filtresi, 2 bin 100 adet gümrük kaçağı puro ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı tütün ürünleri ile ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.
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