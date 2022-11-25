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Batman’da, Gültepe Mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden Esentepe Külliyesinin iskelesi çöktü, çok sayıda yaralı var.
Batman’da, Gültepe Mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden Esentepe Külliyesinin iskelesi çöktü, çok sayıda yaralı var.
Batman’da, Gültepe Mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden Esentepe Külliyesinin iskelesi çöktü, çok sayıda yaralı var.
Asayiş 25.11.2022, 15:29
Batman’da, Gültepe Mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden Esentepe Külliyesinin iskelesi çöktü, çok sayıda yaralı var.