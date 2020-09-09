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Batman’da freni boşalan kamyon başka bir kamyona çırptı: 1 yaralı
BATMAN’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA FRENİ BOŞALAN KAMYON BAŞKA BİR KAMYONA ÇARPARAK DURDU. YAŞANAN KAZANIN ARDINDAN BİR KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 09.09.2020, 15:58
Batman’da seyir halindeki kamyonun freni boşalması sonucu önündeki başka bir kamyona çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Batman’ın Hasankeyf ilçesi Karaköy Uzun yaylasında meydana geldi. Yol çalışması esnasında yükünü boşaltan bir kamyona seyir halinde olan ve freni boşalan başka bir kamyon arkadan çarptı. Kazada seyir halindeki kamyon sürücüsü sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu yaralı, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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