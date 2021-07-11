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Batman’da fiber kablosu çalan hırsız kameraya takıldı

Batman’da sabah saatlerinde Petrol Mahallesi’nde bahçeye giren 1 kişi internet kablosunu çalarken kameralara yansıdı.

Asayiş 11.07.2021, 16:00
Batman’da fiber kablosu çalan hırsız kameraya takıldı
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Batman’da sabah saatlerinde Petrol Mahallesi’nde bahçeye giren 1 kişi internet kablosunu çalarken kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Petrol Mahallesi’nde meydana geldi. Elindeki kerpetenle bir evin bahçesine dadanan hırsız internet kablosunu çaldı. Olay saniye saniye kameralara yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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