Batman’da ev eşyaları içinde 119 kilo 761 gram ‘skunk’ ele geçirildi

Batman Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım’da yapılan çalışmalarda tır ile batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine bahse konu tır tespit edilerek düğmeye basıldı.

Şüpheli tırda yapılan aramalarda, ev eşyalarına gizlenmiş vaziyette 216 paket halinde, 119 kilo 761 gram “skunk” maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu” kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.