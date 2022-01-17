Batman’da "Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan" Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, kış üstlenmesindeki teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Batman İlinde “EREN KIŞ-15 BATMAN-ZORİ ŞEHİT JANDARMA ER FATİH TEKDOĞAN” operasyonu başlatıldı.