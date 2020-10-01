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Batman’da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE BALIK YAKALAMAK İÇİN GİRDİĞİ ÇAYDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 18 YAŞINDAKİ HAKAN SOYSAL, HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 01.10.2020, 10:19
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Batman’da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde balık yakalamak için girdiği çayda elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki Hakan Soysal, hayatını kaybetti.

Sason ilçesine bağlı Boğazkapı köyünde ikamet eden 18 yaşındaki Hakan Soysal, iddiaya göre akşam saatlerinde köyün yakınından geçen çayda jeneratör yöntemiyle balık avlamaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Soysal’ın elektrik akımına kapıldığını fark eden köylüler sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Soysal, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sason Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Soysal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerine giden jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

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