Batman’da durdurulan tankerde 26 bin 760 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Batman’da kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde durdurulan bir tankerde yapılan aramada 26 bin 760 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından Kozluk ilçesinde durdurulan bir tankerde yapılan aramada 26 bin 760 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak araç şoförü M.A isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.