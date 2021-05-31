banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Borsa neden yükselmiyor?
Borsa neden yükselmiyor?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!

Batman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç direğe çarptı: 1 yaralı

Batman’da seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 31.05.2021, 14:38
Batman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç direğe çarptı: 1 yaralı

Batman’da seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Batman Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu