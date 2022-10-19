Batman’da dikkatsiz sürücü park halindeki araca vurup kaçtı

Batman’da dikkatsiz sürücü, virajı alamayınca park halindeki bir otomobile çarpıp, olay yerinden hızla kaçtı.

Alınan bilgiye göre olay, Batman Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta hızla dönen bir otomobil sürücüsü, virajı alamayınca park halindeki bir otomobile çarptı. Dikkatsiz sürücü; park halindeki otomobile çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.