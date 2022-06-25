banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Elon Musk’ın amacı ne?
Elon Musk’ın amacı ne?
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım

Batman’da DEAŞ’ın finans kaynaklarına darbe: 6 gözaltı

Batman’da terör örgütü DEAŞ’ın finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 25.06.2022, 12:39
Batman’da DEAŞ’ın finans kaynaklarına darbe: 6 gözaltı

Batman’da terör örgütü DEAŞ’ın finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, para toplayarak çatışma bölgelerindeki DAEŞ mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, Batman merkezli 2 farklı ilde eş zamanlı operasyon icra edildiği ifade edildi. Operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüpheli şahıslardan birinin şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs hakkında ise mahkemece adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu