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Batman’da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 1 yaralı

Batman’da çocuklarla başlayan kavgaya büyükler de katıldı. Olayda bir kadın bıçakla yaralandı.

Asayiş 20.04.2021, 12:44
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Batman’da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 1 yaralı

Batman’da çocuklarla başlayan kavgaya büyükler de katıldı. Olayda bir kadın bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kavga Batman kent merkezi Tılmerç Mahallesi’nde yaşandı. Bahçede çocuklar arasında çıkan kavgaya kadınlar da karıştı. Bağrışmaların yaşandığı kavgaya daha sonra erkekler de dahil oldu. Kavgada L.K. adlı kadın vücuduna isabet eden 3 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olay anı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.
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