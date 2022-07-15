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Batman’da cinnet getiren sağlık çalışanı yaşam mücadelesini kaybetti
Batman’da 29 Haziran’da cinnet getirip kız arkadaşını vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan sağlık çalışanı Şervan Dilaver Aydın, 16 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.
Asayiş 15.07.2022, 11:16
Batman’da 29 Haziran’da cinnet getirip kız arkadaşını vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan sağlık çalışanı Şervan Dilaver Aydın, 16 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.
29 Haziran’da Pazaryeri Mahallesi’nde meydana gelen olayda Şervan Dilaver Aydın ile mesai arkadaşı olan sevgilisi Kübra S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şervan Dilaver Aydın, belinden çıkardığı silahla önce kız arkadaşı Kübra S.’yi, daha sonra da kendini verdi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve 16 gündür yoğun bakımda olan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.