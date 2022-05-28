banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Seçime kendi adayımızla gideceğiz
Seçime kendi adayımızla gideceğiz
İstanbul'a turist akını başladı!
İstanbul'a turist akını başladı!
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 24 tutuklama
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 24 tutuklama
“22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor”
“22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor”

Batman’da cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Batman Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı’nda akşam saatlerinde cinnet geçiren adam, yengesi ve yeğenini öldürüp, eşini de yaralayıp kaçtı.

Asayiş 28.05.2022, 00:14
Batman’da cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Batman Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı’nda akşam saatlerinde cinnet geçiren adam, yengesi ve yeğenini öldürüp, eşini de yaralayıp kaçtı.

Alınan bilgilere göre, Batman Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı’nda akşam saatlerinde cinnet geçirdiği ileri sürülen Ş. D., yengesi Bzike Taziye ve yeğeni Abdulğani Demir’i öldürüp, eşi F. D.’yi de yaralayıp olay yerinden kaçtı. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenler otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, failin yakalanması için çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
20°
açık