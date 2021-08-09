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Batman’da çeşitli suçlardan tutuklanma kararı bulunan 8 kişi yakalandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yapılan aramalarda çeşitli suçlardan haklarında 27 davadan 147 yıl tutuklanma kararı bulunan 8 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Asayiş 09.08.2021, 11:57
Batman’da çeşitli suçlardan tutuklanma kararı bulunan 8 kişi yakalandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yapılan aramalarda çeşitli suçlardan haklarında 27 davadan 147 yıl tutuklanma kararı bulunan 8 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Yakalanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 ayrı davadan haklarında toplam 147 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aralarında halk arasında suç makinesi olarak tabir edilen dolandırıcılık, siber suçu, resmi belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması gibi ayrı 14 suçtan aranan ve 33 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.’nın da bulunduğu 8 kişinin yakalanarak adalete teslim edildiği belirtildi.
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