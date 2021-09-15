Batman’da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Batman’da suç makinesi olarak tabir edilen 20 ayrı suçtan aranan ve hakkında tutuklama kararı bulunan R.K.’nın da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasında, etkinliğin artırılması ve adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde gasp, hırsızlık, yağma, petrol kaçakçılığı gibi suçlardan aranan ve haklarında 5 yıl ile 23 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş., İ.G., R.K., ve V.T. yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında bulunan R.K.’nın toplamda 20 dosyadan 16 yıl 9 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Yakalanan 4 kişi işlemlerinin ardından ceza evine gönderildi.