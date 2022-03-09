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Batman’da cep telefonu hırsızı yakalandı
Batman’da gasp olayına karışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Asayiş 09.03.2022, 13:20
Batman’da gasp olayına karışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz günlerde Batman Kültür mahallesinde İ.Ç. isimli vatandaşın telefonu gasp edildi. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerin çalışması sonucu şüpheli F.Y., gasp ettiği telefon ile yakalandı.
Ekipler telefonun sahibine teslim ederken, adliyeye sevk edilen F.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.