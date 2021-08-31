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Batman’da cami musluklarını çalan hırsız kameraya takıldı

Batman’ın Şafak Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir caminin şadırvan bölümünde bulunan muslukları çalan hırsız, güvenlik kamerasına takıldı.

Asayiş 31.08.2021, 13:44
Batman’da cami musluklarını çalan hırsız kameraya takıldı

Batman’ın Şafak Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir caminin şadırvan bölümünde bulunan muslukları çalan hırsız, güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Şafak Mahallesi’nde gerçekleşti. Hırsız, caminin şadırvan bölümüne geldi. Önce namazlarını bitirip camiden çıkan vatandaşları bekledi ardından şadırvanda bulunan musluklardan bir tanesini hızlıca söküp çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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