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Batman’da cadde üzerinde meydan dayağı

Batman’da Diyarbakır Caddesi üzerinde bir şahsa bir grup meydan dayağında bulundu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 13.08.2022, 17:48
Batman’da cadde üzerinde meydan dayağı

Batman’da Diyarbakır Caddesi üzerinde bir şahsa bir grup meydan dayağında bulundu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Batman’da Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir şahsa bir grup meydan dayağında bulundu. Acımasızca sopalarla şahıs dövülürken o anlar bir iş yerinin penceresinden bir vatandaş tarafından çekildi. Edinilen bilgilerde ise iddiaya göre, dayak yiyen şahıs, dayak yediği şahıslardan borç para alıp vermediği ileri sürüldü.

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