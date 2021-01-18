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Batman’da bu kadarına da pes dedirten olay: Kedi barınağını çaldılar
Batman’da hırsızlar, bir dükkanın önünde bulunan kedi kulübesi çalındı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Asayiş 18.01.2021, 15:37
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Batman’da hırsızlar, bir dükkanın önünde bulunan kedi kulübesi çalındı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.Batman’da hayvanseverler tarafından bırakılan kedi barınağı kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Aydınlık Evler Mahallesinde sokak hayvanlarını korumak ve beslemek için hayvansever vatandaşlar tarafından mahalle ve kapı önlerine konulan hayvan barınakları hırsızların hedefi oldu. Sokak kedilerini beslemek ve korumak için iş yeri çalışanları tarafından kapı önüne konulan kedi barınağı, hırsızlar tarafından çalındı. Bu kadarına da pes dedirten olay güvenlik kameralarına yansıdı.
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