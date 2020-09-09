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Batman’da boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu

BATMAN’DA METRUK BİR BİNADA BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BİR CESET BULUNDU. 61 YAŞINDA VEYSİ T.’YE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

Asayiş 09.09.2020, 12:48
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Batman’da boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu

Batman’da metruk bir binada boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu.

Edilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesinde metruk bir binada vatandaşlar hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Şahsın boğazının kesildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından kimliği belirsiz kişi veya kişilerce boğazı kesilmiş halde bulunan cesedin 61 yaşında Veysi T.’ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Veysi T.’nin cesedi otopsi işlemleri için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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