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Batman’da bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı
Batman’da bir apartmana giren şahıs, dairenin giriş katındaki bisikleti çaldı. Bisikletin çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Asayiş 16.04.2022, 13:17
Batman’da bir apartmana giren şahıs, dairenin giriş katındaki bisikleti çaldı. Bisikletin çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Batman’da bir apartmana giren şahıs, dairenin giriş katındaki bisikleti çaldı. Olay, Batman Şafak Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli şahıs, bir apartmana girerek dairenin girişi karında duran bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Konuya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.