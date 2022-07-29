Batman’da bir ayda 434 olay aydınlatıldı

Batman’da Temmuz ayı içerisinde meydana gelen 512 olaydan 434’ünün aydınlatıldığı, 611 şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiği, 78 olayın ise aydınlatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-22 Temmuz tarihlerinde yapılan çalışmalarda, meydana gelen 512 olaydan 434’ünün aydınlatıldığı belirtildi. Olaylarda gözaltına alınan 611 şahsın adli makamlara sevk edildiği ifade edilen açıklamada, 78 olayın ise aydınlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Gözaltına alınan şahıslardan 5 ruhsatsız tabanca, fişek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı silah, uyuşturucu madde, 3 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı otomobil, 3 çalıntı ziynet takı, 3 çalıntı kol saati, 4 yasak ırklı (pitbull) köpek, ve 8 kesici alet ele geçirildiği bildirildi.

Yasak ırklı köpek (pitbull) beslemekten 4 şahsa toplam 59 bin 928 TL idari para cezasının uygulandığı belirtilen açıklamada, toplam 4 köpeğin hayvan barınaklarına teslim edildiği ifade edildi. Fuhuş suçundan 3 şahsa adli işlem yapıldığı, toplam 2 bin 342 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Günübirlik kiralık dairelere yönelik yapılan uygulamalarda ise 3 kiralık daire hakkında, daire sahiplerine “1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet Suçundan” ayrı ayrı 26 bin 786 TL olmak üzere toplam 80 bin 358 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, “Adli mercilerce haklarında yakalama kararı verilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; toplam 78 şahıs yakalanmış; 32 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş ve 48 şahıs adli makamlarca serbest bırakılmıştır. İlimizde kayıp şahıs olarak aranan 28 şahıstan 23’ü bulunarak gerekli iş ve işlemler yapılmıştır” denildi.