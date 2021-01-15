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Batman’da bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman’da güvenlik güçlerince durdurulan üç araçta yapılan aramada bin 920 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Asayiş 15.01.2021, 12:43
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Batman’da güvenlik güçlerince durdurulan üç araçta yapılan aramada bin 920 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan üç araçta yapılan aramada bin 920 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araçlarda bulunan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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