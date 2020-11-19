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Batman’da bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman’da polis tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramada bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Asayiş 19.11.2020, 13:02
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Batman’da polis tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramada bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamın da Bayındır Mahallesinde durdurulan 2 araçta yapılan aramada bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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