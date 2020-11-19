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Batman’da bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Batman’da polis tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramada bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Asayiş 19.11.2020, 13:02
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Batman’da bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Batman’da polis tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramada bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamın da Bayındır Mahallesinde durdurulan 2 araçta yapılan aramada bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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