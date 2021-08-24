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Batman’da belediyeye ait resmi araç, belediyenin açtığı çukura düştü
Batman’da belediyeye ait resmi araç, belediye ekipleri tarafından yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü.
Asayiş 24.08.2021, 12:50
Batman’da belediyeye ait resmi araç, belediye ekipleri tarafından yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü.
Edinilen bilgilere göre olay,Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura belediyeye ait pikap düştü. Çukura düşen pikap çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Bu kazaya şahit olan vatandaşlar, ’’Belediye her yere aynı anda girip çalışmalar yapmaya başladı. Koskoca şehrin her yerinde aynı anda çalışma yürütürsen tökezler, kendi çukuruna düşersin’’ dedi.