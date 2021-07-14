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Batman’da banka ve kredi dolandırıcılarına operasyon

Batman’da, banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanıp nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 14.07.2021, 14:10
Batman’da banka ve kredi dolandırıcılarına operasyon
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Batman’da, banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanıp nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 şüphelinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması ile nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerini tespit etti. Nitelikli dolandırıcılık suçuna karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda; 6 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 1 adet tablet ve 3 adet flash bellek ele geçirildi.
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