Batman’da balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Batman’da oturduğu evin balkonundan düşen 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Batman merkez Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Melike Türkeş, ikamet ettiği evinin ikinci katındaki balkondan dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.