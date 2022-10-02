Batman’da bakkala giden sürücü döndüğünde aracını yanarken buldu

Batman’da park halindeki hafif ticari araç, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Batman Kısmet Mahallesi’nde Seyit Bilal Caddesi’nde kimliği öğrenilemeyen sürücü, mahallede bulunan bir bakkala girmek için 25 KC145 plakalı aracını park etti. Döndüğünde aracının alev alev yandığını fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği hafif ticari araçta sürücünün bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.