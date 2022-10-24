Batman’da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

Batman’da bir inşaatta bekçilik yapan şahıs, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaatta bekçilik yapan H.A. (57) asansör boşluğuna düştü. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen H.A’nın cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.