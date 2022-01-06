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Batman’da 9 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yürüttü çalışmada 9 bin 210 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.
Asayiş 06.01.2022, 08:51
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yürüttü çalışmada 9 bin 210 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.
Batman Çarşı Mahallesi’nde 5 Ocak 2022 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) tarafından başlatılan çalışmada bir iş yerinde yapılan ve bir otomobilde yapılan aramada toplam 9 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefetten idari yaptırım uygulandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.