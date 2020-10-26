Batman’da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Batman’da jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Afganistan uyruklu 6 göçmen yakalandı. Yakalan şahıslar, haklarında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasının ardından Batman İl Göç İdaresine teslim edildi.