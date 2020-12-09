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Batman’da 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir şahsın üzerinde yapılan aramada 500 paket kaçak sigar ele geçirildi.

Asayiş 09.12.2020, 13:18
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Batman’da 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir şahsın üzerinde yapılan aramada 500 paket kaçak sigar ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Sağlık Mahallesi 1913 sokak üzerinde durdurulan şahısın elindeki poşetlerde yapılan aramada, 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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