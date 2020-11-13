Son Dakika
Batman’da 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
BATMAN’DA POLİS TARAFINDAN DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 490 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 13.11.2020, 13:33
Batman’da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Batman merkez Çarşı Mahallesi’nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.