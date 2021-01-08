Batman’da 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ayrı iş yerinde yapılan aramada, 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında merkez Raman, Pınarbaşı ve Kültür mahallelerinde 3 iş yerinde yapılan aramada, 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 kişiye işlem yapıldı.