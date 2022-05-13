Batman’da 200 küçükbaş hayvan telef oldu

Batman’da besici Hacı Şeref Tan’ın keçi ve koyunlarıyla birlikte 200’den fazla küçükbaş hayvanı telef oldu.

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyünde besicilikle uğraşan Tan, sabah hayvanlarına yem vermek için ahıra gittiğinde birçok hayvanının telef olduğunu gördü. Henüz nedeni belirlenemeyen hayvan ölümlerinde sürüdeki bazı hayvanların da hareket etmekte zorlandıklarını gördüğünü söyleyen Tan, yetkililerden yardım istedi.

Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Tan, "200’den fazla hayvanımız telef oldu. Devletimizden yardım bekliyoruz. Böyle giderse hayvanlarımız kalmayacak” dedi.