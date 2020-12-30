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Batman’da 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman’da güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Asayiş 30.12.2020, 12:10
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Batman’da güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezi Bayındır Mahallesi Batı Raman Bulvarında durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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