Batman’da 1200 polisle "şehit bekçi Abdürrezzak Kanat huzur ve güven" uygulaması yapıldı

Batman il müdürlüğü tarafından geçen hafta şehit olan bekçi Abdürrezzak Kanat adına 1200 polisle huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında yaptıkları uygulamalarda durdukları araçları ve kişileri kontrol etti.

Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, gazetecilere vatandaşların huzurunu, can ve mal emniyetini sağlamak için uygulama yaptıklarını söyledi.

Kıraç, “Bir hafta kadar önce şehit olan emniyet bekçimiz şehit Abdürrezak Kanat kardeşimizin ismini verdiğimiz Batman Huzur ve güven uygulaması diye bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Halen devam ediyor. Bu uygulama aslında genel müdürümüzün bir programı ancak biz bunu biraz daha destekleyerek yani biraz daha geniş katılımlı yaparak vatandaşlarımızın huzuru ve can mal emniyetini sağlamaya yönelik geniş katılımlı bir uygulama yapıyoruz, çalışma yapıyoruz. Bu uygulama esnasında Batman’ın giriş çıkış bölgeleri, ana kavşakları, ara mahallelerde yay uygulamalar umuma açık yerler olmak üzere geniş katılımlı halen devam ediyor çalışmalarımız. Şu an uygulamaya katılan arkadaşlarımızın sayısı bin iki yüz civarında. Geniş katılımlı yani teşkilatın yarısı şu an sokaklarda.40 kavşak, umuma açık yerler, ara mahalleler ve umuma açık yerlerdeki geniş kavşakların tamamında şu an uygulamamız devam ediyor. Biz zaten bugüne has yapmıyoruz bu işi öncesinde de çalışıyoruz. Dün de çalışıyoruz. Bugün de çalışıyoruz. Bu vatandaşımızın can ve mal emniyetine temin noktasında Batman Emniyet Müdürlüğü olarak duraksamadan, durmadan devam ediyoruz” dedi.