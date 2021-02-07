Batman’da 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Batman’da çeşitli suçlardan dolayı 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçu ile birlikte toplam 3 dosyadan aranan ve 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. isimli şahıs yakalandı. V.A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.