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Batman’da 108 parça tarihi eser ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yapılan operasyonda 108 parça tarihi eser ele geçirildi.

Asayiş 09.12.2020, 13:12
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Batman’da 108 parça tarihi eser ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yapılan operasyonda 108 parça tarihi eser ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, merkezde ikamet eden şahısların piyasaya satmak üzere ellerinde tarihi niteliği olduğu değerlendirilen eserler bulundurdukları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "8 Aralık 2020 tarihinde Batman merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde 2 şüpheli şahsa suçüstü yapılarak 106 adet sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet kolye ucu olmak üzere toplamda 108 adet tarihi eser niteliği taşıyan eski eser ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli şahıslar gözaltına alınarak soruşturma başlatılmış olup, ele geçirilen malzemeler Batman Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.
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