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Batman’da 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

BATMAN'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, PİYASA DEĞERİ 400 BİN LİRA OLAN 100 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 26.10.2020, 12:30
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Batman’da 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Batman’da düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 400 bin lira olan 100 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde kaçakçılara yönelik çalışma yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada piyasa değeri 400 bin lira olan 100 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki ifadesi sürüyor.

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