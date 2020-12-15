Batman’da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Batman’da 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında yakalama kararı bulunan S.D. adlı şahsın yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan arama kaydı olan ve toplam 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.