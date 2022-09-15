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Batman’da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada
Batman-Siirt çevre yolunda 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Asayiş 15.09.2022, 18:30
Batman-Siirt çevre yolunda 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Alınan bilgilere kaza, sabah saat 04.11 sıralarında Batman-Siirt çevre yolunda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ters yöne doğru dönüşünü almaya çalışan bir araçla karşı yönden gelen otomobil çarptı. İsimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobillerde yaşanan kazada bir kişinin öldüğü öğrenildi. Araçların hurdaya döndüğü feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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