Batman’da 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Batman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınan istihbarat üzerine bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.