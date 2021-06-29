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Batman Sağlık Müdürlüğü operasyonunda 5 tutuklama

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık kuruluşuna yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 5 kişi tutuklandı.

Asayiş 29.06.2021, 14:28
Batman Sağlık Müdürlüğü operasyonunda 5 tutuklama

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık kuruluşuna yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 5 kişi tutuklandı.

25 Haziran Cuma sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 16 kişi Batman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifade işlemleri sonrası savcılığa sevk edilen 16 şüpheli mahkemeye çıkarıldı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından 16 şüpheliden M.B., M.S.A., R.B., M.L.G. ve V.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ismi öğrenilemeyen 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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