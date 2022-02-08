Batman merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 56 kişi için gözaltı kararı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmada Batman merkezli 11 ilde "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 72 şüpheliye yönelik arama ve el koyma kararı, bunlardan 56’sı hakkında da gözaltı kararı verildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için 11 ilde çalışma yürüttüğü kaydedildi.